США ввели санкції проти Білорусі

Уряд США запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб Республіки Білорусь, причетних до фальсифікацій президентських виборів, на яких була оголошена перемога Олександра Лукашенка, а також до утисків демократичних протестів.

Про це йдеться в офіційних заявах Міністерства фінансів і Державного департаменту США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США сьогодні ввів санкції проти однієї особи та чотирьох суб'єктів через їхню причетність до фальсифікацій президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року, а також подальших жорстоких репресій проти мирних демократичних протестів», - зазначається в заяві американського Мінфіну.

Зокрема, під економічні санкції США потрапили Центральна виборча комісія Республіки Білорусь, підрозділ КДБ «Альфа», Головне управління внутрішніх справ Мінського міського виконкому, а також Мінський загін міліції спеціального призначення. Індивідуальні санкції введені проти першого заступника міністра внутрішніх справ – начальника кримінальної міліції Білорусі Геннадія Казакевича.

Крім того, по лінії Державного департаменту США запроваджені візові обмеження для 39 фізичних осіб.

Як заявив у цьому зв’язку державний секретар США Майк Помпео, санкції введені за «зусилля, спрямовані на підрив білоруської демократії».

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Загалом, Державний департамент США, станом на сьогодні запровадив візові обмеження для 63 осіб за їхню «участь у підриві демократії в Білорусі, в шахрайських президентських виборах 9 серпня та в подальших жорстоких репресіях, які тривають донині».