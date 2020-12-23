Кабмін спростив правила імміграції з Білорусі

Кабмін схвалив постанову про деякі питання оформлення посвідок на тимчасове проживання певним категоріям білорусів, зокрема, фахівцям у сфері ІТ та інновацій, які звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію, що передбачає спрощення оформлення такої посвідки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєктом постанови пропонується встановити, що громадяни Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, та члени їх сімей, одночасно із зверненням із заявою про надання дозволу на імміграцію, відповідно до пункту 2 частини другої статті 4 закону «Про імміграцію» (як особи, які є висококваліфікованими спеціалістами і робітниками, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України) звертаються до ДМС для оформлення посвідки на тимчасове проживання і отримують її у скорочений строк», - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Як уточнюється, наразі законодавством передбачено, що іноземці, які звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію відповідно до пункту 2 частини другої статті 4 закону «Про імміграцію», не можуть одночасно звертатися до ДМС для оформлення посвідки з метою підтвердження законності підстав для тимчасового проживання в Україні.

Читайте також: Політбіженці з Білорусі просять спростити їх легалізацію в Україні

Запропонований постановою експеримент надасть можливість окремим категоріям білорусів та членам їх сімей одночасно із зверненням із заявою про надання дозволу на імміграцію звернутися із заявою на отримання посвідки.

Тож, як йдеться у пояснювальній записці, реалізація постанови дозволить врегулювати питання щодо спрощення процедури подачі документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання для визначених категорій іноземців та членів їх сімей, а також дозволить скоротити строки оформлення посвідок.

У проєкті документа зазначається, що постанова набирає чинності з дня її опублікування і діятиме до 31 грудня 2021 року.

Читайте також: Литва прийняла з гуманітарних причин майже 350 білорусів

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада уряд підтримав законопроєкти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції)», які дозволять спростити процедуру продовження строку перебування в нашій країні іноземців та осіб без громадянства, які законно прибули та перебувають на її території, а також процедуру обміну посвідки на тимчасове проживання в нашій державі.