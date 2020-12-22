Литва прийняла з гуманітарних причин майже 350 білорусів

Служба охорони держкордону Литви заявляє, що з гуманітарних причин до Литви вже прибули майже 350 громадян сусідньої Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi з посиланням на очільника відомства Рустамаса Любаєваса.

"За весь період з серпня до 20 грудня на територію Литовської республіки з особливих гуманітарних причин з дозволу міністра внутрішніх справ прибули 347 громадян Білорусі, 74 громадянина звернулися по притулок", - сказав Любаєвас на пресконференції.

Водночас, за його словами, до Польщі перебралися 606 білорусів, а по притулок звернулися 127.

З понеділка Білорусь запровадила заборону на виїзд з країни для своїх громадян, мотивуючи це боротьбою з коронавірусом. Однак, повідомив Любаєвас, ситуація кардинально не змінилася: очолювана ним служба з листопада фіксує зростання спроб нелегального переходу кордону, також продовжують надходити прохання про притулок.

Читайте також: Генпрокуратура Литви почала розслідувати насильство з боку міліції в Мінську

"Зараз складно оцінювати, чи дозволятимуть громадянам Білорусі виїжджати з країни, щоб звертатися по притулок або з гуманітарних причин, проте в період з 1 листопада до 20 грудня зросла кількість випадків, коли громадяни Білорусі прибувають на територію Литовської республіки через держкордон, побоюючись перевірок на пунктах контролю або з проханням про притулок. Можна прогнозувати, що такі випадки частішатимуть", - припустив чиновник.

Він зазначив, що з огляду на ці тенденції вживаються додаткові заходи: посилено контроль і нагляд на кордонах, при потребі може бути залучено більше співробітників.

Читайте також: Політбіженці з Білорусі просять спростити їх легалізацію в Україні

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.