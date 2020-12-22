Політбіженці з Білорусі просять спростити їх легалізацію в Україні

Політичні біженці з Білорусі звернулися до української влади з проханням спростити їх легалізацію на території України.

Про це громадяни, які втекли від політичних репресій у Білорусі, заявили на круглому столі в Укрінформі на тему: «Тисячі політичних біженців з Білорусі. Як діяти владі і суспільству, щоб допомогти білорусам, які шукають притулок в Україні?».

«За нашими даними з Прикордонного комітету, з серпня український кордон перетнули більш як 70 тисяч білорусів. Зараз ситуація дуже складна. Легальне проживання в Україні дається всього лише на 90 днів. Цього дуже мало, особливо коли йдеться про білорусів, які втекли від політичних переслідувань. Україна не раз заявляла про готовність допомогти білорусам. 18 грудня міністр закордонних справ Кулеба заявив, що Україна залишається відкритою для білоруського народу. Для нас з боку влади України було б величезною підтримкою білорусів продовжити термін легалізації до 180 днів і скасувати тимчасову реєстрацію», - сказала журналістка, учасниця політичних протестів у Білорусі, політемігрантка Євгенія Долгая.

У свою чергу громадська активістка, учасниця протестів у Білорусі, політемігрантка Анастасія Хомич-Базар (Наста Базар) нагадала, що для того, щоб залишатися в Україні більш як 90 днів, потрібна тимчасова посвідка на проживання, підставою для отримання якої є робота, навчання, волонтерство або журналістика.

«Більшість з нас приймає рішення за день-два, і це не планова поїздка, коли можна підготуватися. Ми приїхали сюди не волонтерити, не вчитися, а тому що ми не можемо залишитися вдома. Ми просимо вас допомогти нам, щоб ми перестали бути тягарем для вас, щоб ми не висіли у вас на шиї, не жили тут нелегально, не шукали нелегально роботу, щоб мали можливість працювати, оплачувати своє орендоване житло, мали можливість пробути тут якийсь час і допомагати самі таким самим, як ми, які приїжджають щодня десятками. Інформація дуже суперечлива. Сьогодні я почула, що реєстрація не є обов'язковою, і про це сказали нібито в еміграційній службі, але особисто мені сказали зробити реєстрацію. І у мене залишився тиждень, я хочу залишитися тут, працювати, перечекати цей важкий час зі своїми дітьми, і я не знаю, як це зробити», - заявила Базар.

Студентка, учасниця акцій протесту в Білорусі, політемігрантка Дарія Чурко звернулася до української влади з проханням надавати білоруським студентам-біженцям гуртожитки і можливість легального працевлаштування для забезпечення навчання в українських вишах.

Читайте також: У Білорусі проти Тихановської та інших опозиціонерів відкрили справи

«Я знаю, що тут достатньо білоруських студентів, які живуть по кілька десятків людей в дво-, трикімнатних квартирах, які так само, як і я, чи забирали документи з університетів, чи їх відраховували, і які в страху їхали сюди з одним рюкзаком. У них немає можливості отримати фінансову допомогу, тому що так само, як у багатьох білорусів, тут немає підтвердження того, що вони постраждали, у вигляді якихось документів. Коли приходять додому проводити обшук, документів, фактично, ніяких не залишають. Зараз в Україні зробили таку саму вартість навчання для білорусів, як для всіх. Але там вони могли навчатися безкоштовно або їм оплачували навчання батьки, або вони працювали в сфері соцобслуговування. Тут вони можливості працювати легально не мають. Що б я хотіла запропонувати: це надавати тут гуртожитки і можливість працювати, щоб ми могли оплачувати своє навчання», - сказала Чурко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної міграційної служби, з заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, до України звернулися 15 громадян Білорусі.

У Державній прикордонній службі повідомили, що в цілому 20 громадян Білорусі звернулися в пунктах пропуску за отриманням додаткової допомоги на території України: 7 - за статусом біженця, 13 - з проханням про визнання особами, які потребують додаткового захисту.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Фото Олена Худякова