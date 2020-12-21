У Білорусі проти Тихановської та інших опозиціонерів відкрили справи

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальні справи проти лідера опозиції Світлани Тихановської та інших членів Координаційної ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Telegram-каналі Генпрокуратури Республіки Білорусь.

«Генпрокуратура порушила кримінальні справи за фактами створення екстремістського формування і керівництва ним, фінансування його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом. Генеральна прокуратура з урахуванням даних, отриманих у ході розслідування Слідчим комітетом кримінальної справи стосовно членів так званої Координаційної ради за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу, прийняла рішення про порушення кримінальної справи стосовно Тихановської С.Г., Колесникової М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковалькової О.А., Дилевського С.А. та інших осіб за фактом створення екстремістського формування і керівництва ним, тобто скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 Кримінального кодексу (створення екстремістського формування і керівництво ним)», - йдеться в повідомленні.

Також порушено кримінальну справу стосовно Олексія Леончика та інших опозиціонерів за ст.361-2 (фінансування діяльності екстремістського формування).

Як відомо, міліція Білорусі вже створила базу даних про учасників протестних акцій у країні.

Як повідомлялося, 20 грудня в Білорусі проходила чергова акція протесту.

У Мінську міліція заявила про затримання близько сотні людей.

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Правозахисникам дотепер стало відомо про 149 затриманих на акціях, які пройшли не тільки в столиці, а й у Гродно, Бресті, Вітебську, Солігорську, Новополоцьку, Борисові, Боровлянах, Сміловичах, Радашковичах.

За інформацією ЗМІ, силовики навіть хапали на вулиці та вивозили випадкових людей.

У Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем виборів, але не визнаного більшістю європейських країн, проводить жорстокі репресії стосовно учасників акцій.

Фото: Пул Первой