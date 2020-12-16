Тихановській вручили премію Сахарова
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, нагороду на пленарному засіданні Європарламенту отримала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
«Ця нагорода є відзнакою для всіх білорусів, що зараз виборюють свої права на вулицях Мінська та інших міст Білорусі. Вони знають, за що ведуть боротьбу, - за нові демократичні цінності, і весь світ бачить їхню мужність. Ця нагорода свідчить про те, що весь світ – з нами, що люди розуміють і підтримують нас у цій непростій боротьбі. Свобода перемагає страх», - зауважила Тихановська.
За її словами, за час протестів, які тривають з серпня, близько 32 тисяч людей були затримані, проти більш ніж 1000 протестувальників порушені кримінальні справи. Нині за гратами у білоруських в’язницях перебуває 156 політичних в’язнів.
Лідер білоруської опозиції також наголосила на важливості підтримки Європейського Союзу.
«Ваша позиція є важливою, але потрібні дії. Будьте зараз з народом Білорусі, і білоруси відповідатимуть вам тим же у майбутньому», - сказала Тихановська, звертаючись до депутатів Європарламенту.
Президент ЄП Девід Сассолі привітав представників демократичної опозиції Білорусі. «Протягом кількох минулих місяців ви продемонстрували, що означає не здаватися. Ваші мужність та сила духу є стали основою революційних змін у країні у 2020 році. Для нас вручення цієї премії є також важливим кроком. Ми знаємо, що відбувається у вашій країні, бачимо мужність ваших жінок, страждання усього народу, ваше прагнення жити у демократичній країні. Ваша боротьба за свободу надихає всіх нас. Білорусь більше не боїться. Жоден тоталітаризм не може завадити вам відкрити нову сторінку в історії країни», – заявив він.
Як повідомлялося, премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова Європарламент присуджує з 1988 року особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи. Церемонія нагородження відбувається щорічно в ЄП.
У 2019 році премію отримав правозахисник Ільхам Тохті, який виступає за права уйгурів на території Китаю, а в 2018-му лауреатом став український режисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів від 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Чинна влада проводить жорстокі репресії проти учасників акцій протесту.
Фото: Arturas Morozovas / Getty Images