Тихановській вручили премію Сахарова

У Брюсселі відбулося вручення премії Європарламенту імені Андрія Сахарова за свободу думок, яка цього року присуджена демократичній опозиції Білорусі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, нагороду на пленарному засіданні Європарламенту отримала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

«Ця нагорода є відзнакою для всіх білорусів, що зараз виборюють свої права на вулицях Мінська та інших міст Білорусі. Вони знають, за що ведуть боротьбу, - за нові демократичні цінності, і весь світ бачить їхню мужність. Ця нагорода свідчить про те, що весь світ – з нами, що люди розуміють і підтримують нас у цій непростій боротьбі. Свобода перемагає страх», - зауважила Тихановська.

За її словами, за час протестів, які тривають з серпня, близько 32 тисяч людей були затримані, проти більш ніж 1000 протестувальників порушені кримінальні справи. Нині за гратами у білоруських в’язницях перебуває 156 політичних в’язнів.

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Лідер білоруської опозиції також наголосила на важливості підтримки Європейського Союзу.

«Ваша позиція є важливою, але потрібні дії. Будьте зараз з народом Білорусі, і білоруси відповідатимуть вам тим же у майбутньому», - сказала Тихановська, звертаючись до депутатів Європарламенту.

Президент ЄП Девід Сассолі привітав представників демократичної опозиції Білорусі. «Протягом кількох минулих місяців ви продемонстрували, що означає не здаватися. Ваші мужність та сила духу є стали основою революційних змін у країні у 2020 році. Для нас вручення цієї премії є також важливим кроком. Ми знаємо, що відбувається у вашій країні, бачимо мужність ваших жінок, страждання усього народу, ваше прагнення жити у демократичній країні. Ваша боротьба за свободу надихає всіх нас. Білорусь більше не боїться. Жоден тоталітаризм не може завадити вам відкрити нову сторінку в історії країни», – заявив він.

Як повідомлялося, премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова Європарламент присуджує з 1988 року особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи. Церемонія нагородження відбувається щорічно в ЄП.

У 2019 році премію отримав правозахисник Ільхам Тохті, який виступає за права уйгурів на території Китаю, а в 2018-му лауреатом став український режисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів від 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Чинна влада проводить жорстокі репресії проти учасників акцій протесту.

Фото: Arturas Morozovas / Getty Images