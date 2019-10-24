Лауреатом премії Сахарова став довічно засуджений китайський правозахисник

Лауреатом цьогорічної премії імені А.Сахарова за свободу думок, яка щорічно присуджується рішенням Європарламенту, став китайський правозахисник Ільхам Тохті (Ilham Tohti), який відстоює права уйгурської меншості в КНР.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейського Парламенту.

"Ільхам Тохті, уйгурський економіст, який бореться за права уйгурської меншості в Китаї, є переможцем премії ЄП імені А. Сахарова за свободу думок у 2019 році. Переможець був обраний політичними лідерами Європарламенту 24 жовтня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

"Тохті присвятив життя захисту прав уйгурської меншості в Китаї. Незважаючи на те, що він виступав за терпимість та воз'єднання, він був засуджений довічно на показовому судилищі у 2014 році. Присудженням цієї премії, ми рішуче закликаємо владу Китаю випустити Тохті та поважати права меншин в Китаї", - зауважив з цього приводу президент Європарламенту Девід Сассолі.

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Премія в розмірі 50 тис. євро буде вручатися під час церемонії у Страсбурзі 18 грудня 2019 року. На церемонію будуть запрошені також бразильські правозахисники та кенійські студенти, які боролися з практикою жіночого обрізання, - номінанти, які були включені у "шорт-лист" переможців премії ім. А.Сахарова цього року.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році премію Європарламенту за свободу думки імені Сахарова присудили політв’язню Олегу Сенцову. Планується, що цю нагороду Сенцов отримає 25 листопада у Страсбурзі.

Фото: Getty Images