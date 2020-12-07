Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що керуватиме Білоруссю 45 днів, поки триватиме перехідний період.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інтерв'ю Тихановської, її старшого політрадника Олександра Добровольського та радника з міжнародних питань Франака Вячорки виданню TUT.by.

«Я про це заявляла всю передвиборчу кампанію - що ми повинні прийти до нових виборів. Зараз, оскільки вже з'явилася команда і розроблені документи, які дають можливість це зробити усвідомлено, ми вирішили записати таку заяву. Але і так було очевидно, що я вже не кину це все, поки всіх політв'язнів не випустять», - сказала вона.

За словами Вячорки, 45 днів - це мінімум, який необхідний до проведення нових виборів. Однак все може затягнутися.

«Ми опублікуємо кілька документів: перший - пропозиції щодо проведення нових виборів, другий - програму економічної допомоги на транзитний період - що потрібно, щоб врятувати найбільш незахищені соціальні групи, третій - це сценарії розвитку подій, щоб люди розуміли, що є кілька варіантів, не все буде ідеально і потрібно бути готовими до різних сценаріїв, четвертий - пропозиції щодо конституційної реформи, але не те, що робить Лукашенко, а саме принципи Конституції, щоб гарантувати мирні зміни, щоб не було враження, що після реформи Конституції стане ще гірше», - зазначив він.

Вячорка додав, що проект Конституції розроблений на підставі Конституції 1994 року, будуть замінені розділи, що стосуються повноважень державної влади та взаємодії між гілками.

Добровольський підкреслив, що команда Тихановської бачить ОБСЄ у ролі третьої сторони за столом переговорів.

«Просто Євросоюз або просто Росія не зовсім підходять - у кожного є свої інтереси. А ОБСЄ - організація, яка об'єднує і Росію, і ЄС, і США, і Канаду, це кращий медіатор. Але можуть бути й інші варіанти. Наприклад, в Україні медіатором виступила «нормандська четвірка». Ми готові розглядати різні варіанти, але ми розуміємо, що без третьої сторони буде значно важче», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

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