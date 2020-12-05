В ЄС не виключають, що за Білорусь може взятися міжнародний трибунал

В Європейському Союзі не виключають створення міжнародного трибуналу щодо ситуації у Білорусі, під який можуть потрапити всі причетні до насильства проти учасників акцій протесту.

Як передає Укрінформ, про це спеціальний представник Євросоюзу з прав людини Імон Гілмор сказав в інтерв'ю DW.

«Так, це можливо», - сказав він, відповідаючи на запитання про можливість трибуналу. «Але міжнародні трибунали, як правило, працюють як додатковий механізм. Іншими словами, їх створюють лише в ситуаціях, коли держава або не хоче, або не може притягнути таких людей до відповідальності», - пояснив він.

За словами Гілмора, за кожне порушення прав людини в Білорусі причетні до цього особи мають відповідати, але про це повинна в першу чергу подбати сама Білорусь.

«Якщо ж держава цього не робить, то треба знайти альтернативні методи, наприклад, міжнародні механізми», - сказав він, зазначивши, що зараз першочергове завдання - зупинити репресії проти учасників мирних протестів і необхідно зібрати докази вини тих, хто катував людей.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані тисячі людей, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.