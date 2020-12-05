У Білорусі ростуть антиросійські настрої через підтримку Путіним Лукашенка – журналістка

Серед білорусів зростають антиросійські настрої через підтримку Кремлем диктаторського режиму Олександра Лукашенка і це є стратегічної помилкою керівництва РФ.

Про це заявила в інтерв’ю Укрінформу головний редактор білоруського незалежного онлайн-медіа "Хартія'97" Наталія Радіна.

"Насправді, сьогодні у Білорусі спостерігається зростання антиросійських настроїв – саме через підтримку Путіним режиму Лукашенка. Це, звичайно, стратегічна помилка керівництва РФ", - заявила вона.

На її переконання, Путін злякався революції у Білорусі: "Я розумію, що солідарність диктаторів завжди була. Як і розумію, що Путін злякався тієї революції, що зараз відбувається у Білорусі – за подіями у нашій країні уважно стежать росіяни і багато з них підтримують нас".

За словами Радіної, Кремль сьогодні у Білорусі вже називають співучасником тих злочинів, які здійснює режим Лукашенка і "і тому Путіну слід серйозно замислитися": "Вони можуть повністю втратити Білорусь, адже з кожним днем у Білорусі ці антиросійські настрої зростають".

"До цих подій білоруси досить лояльно ставилися до Росії, хоча й розуміли, що Білорусь має бути незалежною та суверенною країною. Таке ставлення, зокрема, забезпечувалося і російською пропагандою, яка широко присутня у країні. Але зараз навіть вона вже не спрацьовує – люди все бачать і обурюються з приводу тієї підтримки, яку Кремль надає Лукашенку", - заявила вона.

Головред "Хартія'97" також вважає, що наразі не можна говорити про перспективи поглиблення інтеграції між Росією та Білоруссю: "Підпис Лукашенка сьогодні недійсний під будь-яким міжнародним документом. Тому навіть, якщо Путін зійде з розуму і спробує підписати з Лукашенком якісь документи, то їх ніхто у світі не визнає. Але найголовніше – цього не визнає білоруський народ".

Крім того, переконана вона, спроба окупації Росією Білорусі "викличе міжнародні санкції, ще жорсткіші, ніж за Крим". "Не кажучи вже про те, що фінансово Кремль сьогодні не в змозі утримувати 9-мільйонну Білорусь. Він уже зараз не може утримувати Крим, де рівень життя значно впав. Тому Росії доведеться змиритися із волею білоруського народу", - додала Радіна.

Особисто для неї Путін – "очно такий же нелегітимний правитель, як і Лукашенко": "Інша річ, що у Білорусі народ піднявся проти свого диктатора, а в Росії, думаю, ще все попереду".

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