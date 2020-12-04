Грошей у режиму Лукашенка лишилося на кілька місяців - журналістка

Грошей у режиму Олександра Лукашенка залишилося буквально на кілька місяців і неспроможність утримувати репресивний апарат на тлі продовження протестів та ймовірних жорстких санкцій може змусити його втекти з країни.

Таку думку висловила в інтерв’ю Укрінформу головний редактор білоруського незалежного онлайн-медіа "Хартія'97" Наталія Радіна.

"Слід розуміти, що утримання всієї цієї зграї омоновців, карателів – це дорого, а коштів на це у країні зараз немає. За моєю інформацією, грошей у Лукашенка залишилося буквально на кілька місяців. Тому я вірю, що він (Лукашенко – ред.) може втекти", - заявила вона.

Водночас головред білоруського опозиційного видання відкидає ймовірність добровільної передачі влади Олександром Лукашенком.

"Він уже зробив стільки злочинів, що просто передати владу, залишитися у країні та піти, умовно кажучи, на пенсію, оселившись у одній зі своїх 18-ти резиденцій – для нього цей варіант уже нереальний. Адже навіть якщо він отримує якісь гарантії від наступного президента Білорусі, то ці гарантії йому ніколи не дасть білоруський народ, який йому не пробачить злочини, вбивства і тортури. За часи його правління у Білорусі було репресовано сотні тисяч людей", - зазначила Радіна.

За її словами, у наступному році Лукашенка при владі не буде.

На переконання журналістки, для скорочення терміну перебування Лукашенка при владі, окрім спротиву зсередини, "особливо важливими є потужні зовнішні дії" – "жорсткі економічні санкції, які потрібно негайно вводити проти диктатури".

Щодо стратегії Лукашенка зі збереження влади, то, зазначила Радіна, "він просто хоче усіх закатати в асфальт".

"Але нічого не виходить. Ці жорсткі, фактично каральні акції проти мирного населення нічого, крім озлоблення та ненависті, у людей не викликають. У жодні зміни у Білорусі при Лукашенку я не вірю, як не вірить, на моє переконання, і більшість білорусів. А всі його запевнення щодо конституційної реформи – це пуста балаканина. Лукашенко просто бреше. Вірити йому не можна абсолютно ні в чому", - стверджує вона.

Головний редактор опозиційного медіа також зазначає, що особливо важливо зараз підтримати білоруський народ, який повстав проти режиму, і це, зокрема, унеможливить прихід до влади у РБ відверто проросійських політиків у результаті можливої домовленості Лукашенка та Путіна.

"Інакше можуть бути справді якісь мутні схеми, коли Лукашенко домовиться з Путіним, проведе якусь конституційну реформу, призначить ставленика Кремля, створять фейкову опозицію та заведуть її у парламент – і буде у нас таке собі продовження режиму Лукашенка, але з іншим прізвищем", - заявила вона.

За словами Радіною, важливо також добиватися звільнення політичних в’язнів, "оскільки у тюрмах перебувають реальні лідери опозиції, у тому числі проєвропейські політики, які все життя відстоювали національні інтереси Білорусі".

"Якщо ми звільнимо цих людей і доб’ємося відставки Лукашенка, то вони можуть створити коаліційний уряд, який вже і призначить проведення нових парламентських та президентських виборів", - заявила вона.