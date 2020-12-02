ЄС розширить санкції проти Лукашенка, якщо він не зупиниться – Маас

Європейський Союз буде посилювати санкції проти винних у насильстві та наступі на демократію в Білорусі, якщо режим Лукашенка і далі ігноруватиме законні вимоги свого народу.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у відеозверненні до учасників Мінського форуму, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми не хочемо обмежуватися словами: оскільки Лукашенко та його режим продовжують робити ставку на кийки замість серйозного національного діалогу, ми в Європейському Союзі запровадили санкції - і не тільки ввели їх, а й розвивали, а тепер і посилюємо; і якщо Лукашенко не зможе... своїх прихильників узяти під контроль, якщо вони не поступляться, ми будемо продовжувати поступово розширювати ці санкції», - заявив Маас.

Він наголосив на важливості того, щоб санкції були спрямовані безпосередньо на «стовпи режиму Лукашенка». Наразі партнери в колі ЄС радяться, як притягнути порушників прав людини до відповідальності.

Німецький міністр наголосив, що у Білорусі після президентських виборів, які відбулись у серпні, відбулося понад 30 тисяч арештів, відкрито 1000 кримінальних проваджень, під вартою перебуває понад 100 політичних в'язнів, є й загиблі. «І дотепер не було порушено жодної кримінальної справи проти співробітників сил безпеки», - підкреслив він.

Німеччина, за словами Мааса, збільшує підтримку білоруського громадянського суспільства - на двосторонньому рівні, але також за допомогою каналів ЄС. ФРН також підтримує польську ініціативу щодо економічної допомоги ЄС після проведення вільних виборів у Білорусі.

Організаторами Мінського форуму, який проходить у віртуальному форматі, є Польща та Німецько-білоруське товариство.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти протестувальників.