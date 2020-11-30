«Марш сусідів» в Білорусі: силовики затримали понад 400 учасників акцій протесту
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті "Вясны".
Акції протесту, окрім Мінська, пройшли також у Бресті, Гродно, Могильові, Вітебську, Жодино, Смолевичах, Дзержинську, Радошковичах, Ляховичах та інших містах.
Серед затриманих - член Координаційної ради Білорусі Дмитро Крук (Мінськ), журналісти Максим Хлябець, Станіслав Коршунов та інші.
В Білорусі проходив недільний протестний «Марш сусідів». Йому дали таку назву, тому що люди не збиралися в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводили акції в своїх районах, «з сусідами». В ході денної частини акції протесту «Марш сусідів» відбувалися жорсткі затримання, використовувалися газ і світлошумові гранати, робилися постріли у повітря.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.