«Марш сусідів» в Білорусі: силовики затримали понад 400 учасників акцій протесту

Правозахисний центр «Вясна» зібрав імена 416 затриманих у неділю, 29 листопада, на акціях протесту в Мінську та інших містах Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті "Вясны".

Акції протесту, окрім Мінська, пройшли також у Бресті, Гродно, Могильові, Вітебську, Жодино, Смолевичах, Дзержинську, Радошковичах, Ляховичах та інших містах.

Серед затриманих - член Координаційної ради Білорусі Дмитро Крук (Мінськ), журналісти Максим Хлябець, Станіслав Коршунов та інші.

В Білорусі проходив недільний протестний «Марш сусідів». Йому дали таку назву, тому що люди не збиралися в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводили акції в своїх районах, «з сусідами». В ході денної частини акції протесту «Марш сусідів» відбувалися жорсткі затримання, використовувалися газ і світлошумові гранати, робилися постріли у повітря.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.