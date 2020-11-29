У Мінську на протестному «Марші сусідів» почалися перші затримання
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.
«У Лошиці біля «Гіппо» силовики затримували людей. На відео можна помітити, як одного із затриманих б'ють палицею», - йдеться в повідомленні.
Видання публікує відео. Відомо також про затримання в іншому місці. «Мінськ, затримання в районі Матусевича (район Кунцевщина - ред.). Читачі пишуть, що "бігають за всіма».
У цілому, вже відомо, що в місті зібралися близько 20 невеликих колон.
Як повідомлялося раніше, сьогодні в Мінську розміщені військова й спецтехніка. Офіційно повідомлено про закриття п'яти станцій метро. Традиційно для неділь розпочалися проблеми з мобільним інтернетом «у рамках заходів, що проводяться уповноваженими державними органами щодо забезпечення національної безпеки».
Нагадаємо, що у Білорусі сьогодні, 29 листопада, проходить недільний протестний «Марш сусідів». Він так називається, тому що планується не збиратися в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводити акції у своїх районах, «з сусідами».
Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.