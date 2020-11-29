У Мінську на протестному «Марші сусідів» почалися перші затримання

У Мінську на протестному «Марші сусідів» зафіксовано перші затримання - в різних районах білоруської столиці, наприклад, у Лошиці, Кунцевщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

«У Лошиці біля «Гіппо» силовики затримували людей. На відео можна помітити, як одного із затриманих б'ють палицею», - йдеться в повідомленні.

Видання публікує відео. Відомо також про затримання в іншому місці. «Мінськ, затримання в районі Матусевича (район Кунцевщина - ред.). Читачі пишуть, що "бігають за всіма».

У цілому, вже відомо, що в місті зібралися близько 20 невеликих колон.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в Мінську розміщені військова й спецтехніка. Офіційно повідомлено про закриття п'яти станцій метро. Традиційно для неділь розпочалися проблеми з мобільним інтернетом «у рамках заходів, що проводяться уповноваженими державними органами щодо забезпечення національної безпеки».

Нагадаємо, що у Білорусі сьогодні, 29 листопада, проходить недільний протестний «Марш сусідів». Він так називається, тому що планується не збиратися в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводити акції у своїх районах, «з сусідами».

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Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.