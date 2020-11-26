У Мінську на традиційний антиурядовий марш вийшли люди з інвалідністю

У четвер в Мінську на традиційний антиурядовий марш вийшли люди з інвалідністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Onliner.

Повідомляється, що раніше люди збиралися біля Червоного костелу на площі Незалежності. Цього разу учасники маршу вирішили змінити локацію і зібратися на площі Калініна, недалеко від Ботанічного саду.

На площі зібралося від 10 до 20 осіб з плакатами, в тому числі і з плакатом "нуль проміле" на знак солідарності з затриманим лікарем Артемом Сорокіним, який заявив, що активіст Роман Бондаренко був тверезий під час побиття силовиками.

Як повідомляє видання, біля площі на вулиці Кузьми Чорного чергують кілька мікроавтобусів з силовиками.

До учасників акції стали підходити силовики в балаклавах і розмовляли з ними. Деякий час люди постояли на площі і рушили вулицею Кузьми Чорного повз мікроавтобуси. Якийсь час вони постояли біля мікроавтобусів, а потім розійшлися.

При цьому проспект Незалежності перекритий на розв'язці з вулицею Філімонова в бік центру. Також повідомляється, що ненадовго сьогодні перекривали вулиці Толбухіна і Натуралістів. І відразу ж на цих вулицях виникали затори, нехарактерні для цього часу доби.

Про затримання не повідомляється.

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Як повідомляв Укрінформ, у Мінську ввечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого невідомі в масках викрали з так званої площі Змін. За кілька годин 31-річного чоловіка з тяжкими травмами було доставлено в лікарню, де він і помер. Після цього в Білорусі почалися акції пам'яті активіста.

У Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: Onliner