У Білорусі штрафуватимуть за прапори на фасадах будинків

Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі посилило правила протипожежної безпеки в країні і запровадило штрафи за прапори на фасадах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруський Партизан.

У документ введено норму, яка не допускає розміщення виробів з горючого текстилю на фасадах, дахах і зовнішніх поверхнях частин будівель (тераса, ґанок, сходи та ін.), на самих будівлях, спорудах і у приміщеннях.

Це стосується текстилю, «не передбаченого проєктною документацією», за винятком випадків, встановлених законодавством.

Простіше кажучи, тепер будуть штрафувати за БЧБ-прапори за статтею 23.56 КоАП «Порушення законодавства про пожежну безпеку»: громадян - до 30 базових величин, 810 білоруських рублів (9 тис. грн), а юросіб - до 200 БВ, 5 400 білоруських рублів (60 тис. грн).

За даними порталу Onliner, прийняття відповідного рішення пов'язане з тим, що за час протестів у Білорусі люди вивішують на десятках мінських будинків величезні біло-червоно-білі прапори, які вважаються одним з символом самого протесту.

Раніше ЗМІ повідомили, що Олександр Лукашенко хоче заборонити використання біло-червоно-білого прапора в країні.

Читайте також: МЗС Білорусі вручило ноту послу України

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.