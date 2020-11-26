МЗС Білорусі вручило ноту послу України

До Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь у четвер було викликано посла України Ігоря Кизима в зв'язку з акціями біля дипломатичних представництв Білорусі на підтримку протестувальників проти режиму Лукашенка і затриманих активістів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС Білорусі.

«Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо Посольства Республіки Білорусь в Україні і вимагає гарантувати на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. », - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що послу була висловлена «крайня стурбованість бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій і відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони».

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У МЗС Білорусі також очікують реакції "в зв'язку з провокаціями, що мали місце щодо Почесного консульства Республіки Білорусь у Львові".

Як повідомлялося, біля дипломатичних представництв Білорусі в Україні періодично проходять акції на підтримку протестувальників проти режиму Лукашенка і затриманих активістів в Білорусі.

Так, 21 листопада білорус Антон Лукашук провів 7-годинну акцію біля посольства Білорусі в Києві. Активіст простояв весь час на колінах і в наручниках - в знак солідарності із затриманими співвітчизниками.

У Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.