Україна приєдналася до двох санкційних списків Євросоюзу

Україна приєдналася до двох рішень ЄС щодо запровадження обмежувальних заходів: перше стосується санкцій проти осіб та установ, причетних до кібератак проти Євросоюзу, інше – за порушення прав людини у зв’язку із ситуацією в Нікарагуа.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація міститься у заявах високого представника ЄС з цього приводу, обидва документи оприлюднені у середу на сайті Європейської Ради.

«22 жовтня 2020 року Рада ЄС ухвалила Рішення 2020/1537. Це рішення Ради ЄС додає двох фізичних осіб та одну установу у перелік фізичних та юридичних осіб, організацій і установ, на які поширюються обмежувальні заходи, що містяться у додатку до Рішення 2019/797. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєдналися до цього Рішення Ради ЄС», - йдеться у першому документі щодо запровадження санкцій у рамках спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС за кібернетичні атаки.

Друге рішення Ради ЄС від 12 жовтня 2020 року стосується Рішення 2020/14671, яким Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи проти посадових осіб в Нікарагуа на наступні 12 місяців до 15 жовтня 2021 року. До цього рішення приєдналися країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, учасниця процесу стабілізації і асоціації, потенційний кандидат на входження до ЄС Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна, Молдова і Грузія.

«Ці країни забезпечать відповідність національної політики зазначеним рішенням Ради ЄС. Європейський Союз бере до уваги такі зобов’язання та вітає їх.

Обидва документи оприлюднені в Офіційному журналі ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Україна приєдналася до санкцій ЄС за дії, спрямовані на підрив або погрози незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, а також до обмежувальних заходів у зв’язку із ситуацією в Білорусі.