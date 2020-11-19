США ввели санкції проти Росії через експлуатацію робітників із КНДР
Про це повідомляє Мінфін США, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох суб'єктів, причетних до вивезення людей з Північної Кореї для примусової праці», - зауважили в американському відомстві.
Як уточнюється, обмеження введені проти російської будівельної компанії Mokran LLC, а також північнокорейської корпорації Korea Cholsan General Trading Corporation.
Рішення було прийняте на підставі цілої низки указів президента, а також законодавчих актів, ухвалених Конгресом США, які вимагають покарання осіб, причетних до експлуатації людей з Північної Кореї, що приносить суттєвий дохід режиму у Пхеньяні.
"Північна Корея має давню історію експлуатації своїх громадян, відправляючи їх у далекі країни для роботи у виснажливих умовах для фінансової підтримки Пхеньяна та його програм з озброєння", - заявив у цьому зв’язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.
При цьому офіційний Вашингтон заявив про вимогу до всіх країн, де працюють північнокорейські робітники, відправити їх додому.