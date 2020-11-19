США ввели санкції проти Росії через експлуатацію робітників із КНДР

Офіційний Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти російської компанії, а також північнокорейської корпорації, яка працює в РФ, через незаконне використання робочої сили з КНДР на російських об’єктах.

Про це повідомляє Мінфін США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох суб'єктів, причетних до вивезення людей з Північної Кореї для примусової праці», - зауважили в американському відомстві.

Як уточнюється, обмеження введені проти російської будівельної компанії Mokran LLC, а також північнокорейської корпорації Korea Cholsan General Trading Corporation.

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Рішення було прийняте на підставі цілої низки указів президента, а також законодавчих актів, ухвалених Конгресом США, які вимагають покарання осіб, причетних до експлуатації людей з Північної Кореї, що приносить суттєвий дохід режиму у Пхеньяні.

"Північна Корея має давню історію експлуатації своїх громадян, відправляючи їх у далекі країни для роботи у виснажливих умовах для фінансової підтримки Пхеньяна та його програм з озброєння", - заявив у цьому зв’язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

При цьому офіційний Вашингтон заявив про вимогу до всіх країн, де працюють північнокорейські робітники, відправити їх додому.