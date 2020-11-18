Санкції працюють: у Держдепі кажуть, що уряд Путіна виснажується

Москва продовжує спроби утвердити свій вплив у Східній Європі й зокрема в Чорноморському регіоні, однак через послідовний тиск США та інших країн Заходу на Росію режим Путіна виснажується.

Таке переконання висловив у середу під час міжнародної онлайн-конференції «На шляху до Варшавського безпекового форуму» заступник державного секретаря США Стівен Біген, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я бачу, як російський уряд виснажується», - підкреслив представник Держдепу.

Він зауважив, що це може бути наслідком неухильного тиску на Москву з боку США та партнерів, посилення активності НАТО та ЄС у Чорноморському регіоні, а також підтримки Заходом країн регіону.

«Можливо, ми спостерігаємо певну віддачу від цих тривалих «інвестицій», - зазначив Біґен.

У цьому зв’язку він зауважив, що було би «занадто оптимістично очікувати негайного результату» від тиску Заходу. Але, за його словами, «очевидно, що російському уряду доводиться приймати дедалі складніші рішення в контексті (залучення – ред.) ресурсів».

Саме тому, на думку представника Держдепу, росіяни зацікавлені в продовженні дії договору СНО-ІІІ з американською стороною.

«Я впевнений, що ми знайдемо спосіб це зробити. Але я не думаю, що вони (росіяни – ред.) в змозі інвестувати в стратегічну модернізацію або розширення своїх систем так, щоби конкурувати з нами», - зауважив заступник держсекретаря США.

Як повідомляв Укрінформ, 17-18 листопада у Польщі проходить міжнародна онлайн-конференція під егідою Варшавського безпекового форуму. Її учасники – представники іноземних урядів, парламентів, експертних установ та громадських організацій – обговорюють виклики у сфері безпеки для трансатлантичної єдності та ліберальної демократії.