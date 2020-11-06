Путін може піти на початку 2021 року через серйозну хворобу – The Sun

Путін може піти на початку 2021 року через серйозну хворобу – The Sun

Укрінформ
Згідно з даними видання The Sun, російський лідер Володимир Путін планує на початку 2021 року залишити посаду президента РФ через прогресуючу хворобу Паркінсона. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sun.

Зокрема, про можливу відставку Путіна може свідчити внесений до Державної думи законопроєкт, за яким російський лідер після відставки зможе стати довічним сенатором.

Поінформовані аналітики стверджують, що гламурна коханка російського президента - ексгімнастка Аліна Кабаєва благає його звільнити посаду.

Втім, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав «повною нісенітницею» інформацію про можливу відставку російського лідера.

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«Ну ви знаєте, тут особливо коментувати нічого. Нісенітниця це повна. У президента все добре. Здоров'я відмінне», - повідомляє Медуза.

Як повідомлялося, сенатор Андрій Клішас та депутат Павло Крашенінніков вносять до Державної думи законопроєкт про гарантії недоторканності колишнього президента РФ.

Законопроєкт ще більше, порівняно з діючими правилами, обмежує можливість притягнення колишнього президента РФ до відповідальності за діяння, вчинені ним у період виконання повноважень голови держави.

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