Палата представників Конгресу США підтримала посилення санкцій проти влади Білорусі

Палата представників Конгресу США схвалила у середу законопроєкт «Про суверенітет, права людини та демократію у Білорусі» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), що передбачає можливе запровадження санкцій проти російських і білоруських чиновників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Законопроєкт був представлений конгресменом Крісом Смітом. Він є одним з авторів актів про демократію у Білорусі в 2004, 2006 і 2011 роках.

Як зазначається в поясненні до документа, тим самим розширюються «повноваження президента США щодо запровадження санкцій» у зв'язку з виборами 2020 року в Білорусі.

«Президент США може запровадити візові санкції проти будь-якого іноземця, що є членом Центральної виборчої комісії Білорусі або брав участь у маніпуляціях на виборах, або щодо урядової особи, відповідальної за переслідування незалежних ЗМІ, або представника Союзної держави, чи російського громадянина, який брав значну участь у переслідуванні ЗМІ, порушенні прав людини щодо політичних репресій у Білорусі», - йдеться в тексті.

Крім того, оновлений Акт про демократію в Білорусі містить такі положення: визнає Координаційну раду законним інститутом для участі в діалозі про мирну передачу влади і не визнає Олександра Лукашенка «законно обраним лідером Білорусі»; закликає провести нові президентські й парламентські вибори у вільній і справедливій формі відповідно до стандартів ОБСЄ; закликає звільнити всіх політичних в'язнів без будь-яких попередніх умов; підтримує прагнення народу Білорусі в свободі віросповідання; надає допомогу у просуванні демократії та громадянського суспільства в Білорусі; заявляє, що США не визнають включення Білорусі до Союзної держави з Росією; вимагає від США стратегії з просування мовлення, свободи інтернету та доступу до інформації; надає підтримку білоруським ЗМІ та представникам IT-сектора.

Ініціатива повинна також отримати схвалення сенату, тільки після цього вона надійде на підпис президенту США.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля протестів.