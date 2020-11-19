Трамп не планує проводити саміт G7 – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп не планує проводити очний саміт глав держав «Великої сімки» (G7) цього року після того, як заплановану на червень зустріч було скасовано через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це повідомляють три дипломатичні джерела.

Зазначається, що Трамп досі так і не ухвалив остаточного рішення щодо проведення саміту, хоча залишається не так багато часу до того, як він повинен передати владу переможцю на президентських виборах Джо Байдену.

За інформацією джерел агентства, адміністрація Трампа не займалася ані питанням дати можливої зустрічі лідерів країн G7, ані порядком денним подібного заходу.

Водночас наголошується, що проведення зустрічі в онлайн-форматі все ще є можливим, хоча робота над спільною заявою також не велась. Даний процес зазвичай займає кілька місяців.

Білий дім відмовився від коментарів з даного приводу.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Дональд Трамп заявив, що як президент головуючої у G7 країни має намір провести саміт лідерів "Сімки" у вересні та запросити на нього Росію. Велика Британія, Канада та ЄС висловилися категорично проти такої ініціативи.

Президент США також заявив, що хоче запросити до участі у саміті Австралію, Індію та Південну Корею.

До "Великої сімки" наразі входять США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію було виключено з Групи у 2014 році після анексії Криму.

Фото: The White House