Палата представників Конгресу США проголосувала проти участі Росії у засіданнях G7

Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт, спрямований на те, щоб не допустити участі Росії у зустрічах «Великої сімки» (G7) і відновлення формату G8 за участю РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Документом передбачена заборона на використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів в цілях «підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ».

Відповідно до законопроєкту, цей захід повинен перестати діяти тільки після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців у тому, що Росія, «припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС», повністю виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, «припинила незаконну окупацію Криму .., Південної Осетії і Абхазії» і «вивела свої війська і озброєння з Придністров'я».

Як зазначається, тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям.

У разі затвердження законопроєкту верхньою палатою він надійде на підпис президентові США.

Як повідомлялося, Росія була виключена з "Великої вісімки" у 2014 році після анексії Криму. З того часу представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлення участі РФ у "Великій вісімці" пов'язано з «кримським питанням» і дотриманням Росією мінських угод, які передбачають припинення конфлікту на Донбасі.