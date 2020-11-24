Лукашенко хоче заборонити біло-червоно-білий прапор

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, чию легітимність не визнає Євросоюз та Україна, заявив, що незабаром парламент розгляне законопроект «Про неприпустимість героїзації нацизму».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє його пресслужба

«Наші держави послідовно відстоюють абсолютну неприпустимість перегляду її підсумків та героїзації нацизму. До речі, найближчим часом наш парламент розгляне законопроект про неприпустимість героїзації нацизму в Білорусі . Так званої героїзацією сьогодні грішать дуже багато країн, особливо розташовані поруч з нами. А дарма. Переконаний, що жодні заслуги перед вітчизною не можуть виправдати злочини проти людства», - сказав Лукашенко новому послу Ізраїлю в Білорусі.

Портал NewGrodno , в Білорусі вже є закон «Про протидію екстремізму». Стаття 14-1 в ньому називається «Протидія реабілітації нацизму».

Швидше за все, Лукашенко буде боротися з біло-червоно-білою атрибутикою, яка нині стала головною серед протестуючих.

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Журналісти припускають, що за її використання хочуть ввести кримінальне покарання.

Відзначається, що раніше Лукашенко постійно називав національний біло-червоно-білий прапор нацистським, тому що його використовували колабораціоністи під час Другої світової війни.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.