Білоруська автокефальна православна церква оголосила Лукашенку анафему
Укрінформ
Предстоятель Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін оголосив Лукашенку анафему.
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.
Це сталося у неділію, 22 листопада 2020 року, під час служби в соборі святого Кирила Туровського у Торонто (Канада),
На богослужінні у соборі в присутності віруючих архієпископ Святослав Логін зачитав "Архієрейське послання з оголошенням анафеми колишньому президенту Олександру Лукашенку - диктатору, вбивці і мучителю народу побожного білоруського".
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.