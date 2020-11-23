Білоруська автокефальна православна церква оголосила Лукашенку анафему

Предстоятель Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін оголосив Лукашенку анафему.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Це сталося у неділію, 22 листопада 2020 року, під час служби в соборі святого Кирила Туровського у Торонто (Канада),

На богослужінні у соборі в присутності віруючих архієпископ Святослав Логін зачитав "Архієрейське послання з оголошенням анафеми колишньому президенту Олександру Лукашенку - диктатору, вбивці і мучителю народу побожного білоруського".

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.