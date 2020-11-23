Білоруська автокефальна православна церква оголосила Лукашенку анафему

Білоруська автокефальна православна церква оголосила Лукашенку анафему

Укрінформ
Предстоятель Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін оголосив Лукашенку анафему.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Це сталося у неділію, 22 листопада 2020 року, під час служби в соборі святого Кирила Туровського у Торонто (Канада),

На богослужінні у соборі в присутності віруючих архієпископ Святослав Логін зачитав "Архієрейське послання з оголошенням анафеми колишньому президенту Олександру Лукашенку - диктатору, вбивці і мучителю народу побожного білоруського".

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

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