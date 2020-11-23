У Білорусі під час протестних акцій у неділю затримали понад 370 осіб

У Білорусі під час акцій протесту 22 листопада силовики затримали щонайменше 374 протестувальники.

Як передає Укрінформ, про це повідомила правозахисна організація «Весна».

Масові затримання відбувалися, незважаючи на спробу організаторів акції децентралізувати її, розбивши протестувальників на окремі групи: їх просили зібратися у різних місцях по всій столиці, перш ніж об’єднуватися у більші групи.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.