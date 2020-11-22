У Мінську почалися затримання на протестах, силовики ловлять людей у дворах

Під час недільної акції протесту "Марш проти фашизму" в Білорусі, включаючи столицю Мінськ, силовики вже затримали 77 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

За даними TUT.by, в центрі столиці знаходяться багато автозаків, а люди біжать у двори, де їх затримують силовики.

Затримання тривають у різних частинах Мінська. Читачі повідомляють, що в районі національної бібліотеки людину на ношах несли в машину швидкої допомоги. Стоїть як мінімум один мікроавтобус з людьми в балаклавах, машина ДАІ.

Також повідомляється, що в Мінську машини заблокували проїзд автозаку.

У Малинівці люди стоять перед силовиками з піднятими руками.

Раніше стало відомо, що мінський метрополітен, де в неділю очікується чергова акція протесту, почав закривати станції метро.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.