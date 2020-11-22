У Мінську почалися затримання на протестах, силовики ловлять людей у дворах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».
За даними TUT.by, в центрі столиці знаходяться багато автозаків, а люди біжать у двори, де їх затримують силовики.
Затримання тривають у різних частинах Мінська. Читачі повідомляють, що в районі національної бібліотеки людину на ношах несли в машину швидкої допомоги. Стоїть як мінімум один мікроавтобус з людьми в балаклавах, машина ДАІ.
Також повідомляється, що в Мінську машини заблокували проїзд автозаку.
Раніше стало відомо, що мінський метрополітен, де в неділю очікується чергова акція протесту, почав закривати станції метро.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.