Автозаки та закрите метро: режим Лукашенка готується до «Маршу проти фашизму»

Мінський метрополітен, де в неділю очікується чергова акція протесту, почав закривати станції метро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.

"Об 11.55, з метою гарантування безпеки пасажирів, на вхід і вихід закрито станції метро Площа Леніна, Жовтнева, Площа Перемоги, Площа Якуба Коласа, Немига, Купалівська, всі станції третьої лінії. (4 станції - ІФ). Потяги прямують без зупинки на даних станціях ", - йдеться в повідомленні.

Між тим, люди збираються на Марш.

За даними телеграм-каналу НЕХТА, сьогодні в Білорусі відбудеться акція «Марш проти фашизму».

ДАІ перекриває дороги в столиці. Колону на Сході супроводжують буси з силовиками. Частину людей там розігнали по дворах. Читачі TUT.BY повідомляють, що перекрита вулиця Притицького на перехресті з Неманською на рух у бік центру - «не пускають навіть громадський транспорт»

У Мінську на Кам'яній Гірці проти демонстрантів застосували спецзасоби.

Але люди не розбігаються.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.