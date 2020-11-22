Автозаки та закрите метро: режим Лукашенка готується до «Маршу проти фашизму»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.
"Об 11.55, з метою гарантування безпеки пасажирів, на вхід і вихід закрито станції метро Площа Леніна, Жовтнева, Площа Перемоги, Площа Якуба Коласа, Немига, Купалівська, всі станції третьої лінії. (4 станції - ІФ). Потяги прямують без зупинки на даних станціях ", - йдеться в повідомленні.
Між тим, люди збираються на Марш.
Минск. Длинная колонна людей в Кунцевщине. pic.twitter.com/qPl6oSegqT— TUT.BY (@tutby) November 22, 2020
За даними телеграм-каналу НЕХТА, сьогодні в Білорусі відбудеться акція «Марш проти фашизму».
У Мінську на Кам'яній Гірці проти демонстрантів застосували спецзасоби.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.