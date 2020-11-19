КДБ Білорусі вніс засновників телеграм-каналу NEXTA до переліку терористів
Про це повідомляє сам телеграм-канал, передає Укрінформ.
Зазначається, що в списку вони значаться відразу після кількох сотень сирійців, іракців і афганців.
Раніше Білорусь зажадала від польської сторони видати в найкоротші терміни засновників телеграм-каналу NЕХТА Степана Путіло і Романа Протасевича.
Як повідомлялося, в серпні Міністерство внутрішніх справ Білорусі оголосило в розшук 22-річного Степана Путіло, засновника телеграм-каналу NEXTA, який оперативно висвітлює хід антиурядових протестів у Білорусі. Його звинувачують в організації масових заворушень.
У Білорусі більш як три місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.