У Білорусі канал і логотип NEXTA визнали «екстремістськими»

Рішенням суду Центрального району Мінська від 20 жовтня інформаційний канал інтернет-месенджера Tелеграм - NEXTA-Live і логотип NEXTA визнано «екстремістськими матеріалами».

Як передає Укрінформ, про це БЕЛТА поінформували у прес-службі Верховного суду Білорусі.

Таке рішення було прийнято у зв'язку зі змістом інформаційної продукції (відеороликів, закликів і публікацій як від імені самої редакції каналу, так і передплатників) з ознаками екстремістської діяльності.

Йдеться про «організацію та публічні заклики до здійснення масових заворушень».

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Зазначається, що цивільну справу розглянуто за заявою Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ Білорусі про визнання інформаційної продукції екстремістськими матеріалами.

На самому Телеграм-каналі з іронією прокоментували рішення суду.

«Що ж, нам хотілося б перегорнути цю сторінку, але оскільки ми працюємо суворо у рамках білоруського законодавства, тепер розмірковуватимемо над ребрендінгом», - повідомили в NEXTA-Live.

Як відомо, телеграм-канал NEXTA-Live публікує зокрема останні події з акцій протесту в Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнає ЄС і Україна.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі вже більш як два місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Учасники акцій не визнають оприлюднених владою підсумків виборів, вважають їх сфальсифікованими.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.