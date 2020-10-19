У Білорусі арештували журналістку, яка висвітлювала акцію протесту

Суд у Мінську заарештував на 13 діб кореспондента видання onliner.by Дар'ю Спевак, затриману 17 жовтня під час висвітлення маршу студентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

Зазначається, що журналістці присудили в цілому 13 діб арешту за статтями 23.4 і 23.34 Кодексу про адміністративні правопорушення (непокора вимогам співробітників міліції і участь у несанкціонованому заході).

У суді адвокат журналістки клопотав про особисту присутність свідків обвинувачення - співробітників міліції, оскільки, за його словами, «вони написали свої протоколи під копірку». Однак суддя вирішила розглядати справу без них.

Зазначається, що в протоколах про адміністративне правопорушення було зазначено, що Спевак «взяла активну участь у мітингу, чим порушила закон про масові заходи». Крім того, стверджувалося, що «на неодноразові заклики капітана патрульно-постової служби Симончика залишити певне місце» вона відповіла «категоричною відмовою, виявивши непокору».

Журналістка заявила, що категорично заперечує провину.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: naviny.by