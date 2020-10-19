У Білорусі звільнили політтехнолога Шклярова, який зустрічався з Лукашенком у СІЗО

У Мінську звільнено політтехнолога Віталія Шклярова, який був присутнім на зустрічі з Олександром Лукашенком у СІЗО КДБ 10 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

«19 жовтня стало відомо, що звільнено політтехнолога Віталія Шклярова, він був серед учасників зустрічі з Олександром Лукашенком у СІЗО КДБ», - йдеться у повідомленні.

Адвокат Антон Гашинський сказав виданню, що Шклярову змінено запобіжний захід, він вийшов на свободу.

Шклярова було затримано у липні 2020 року, йому було пред'явлено обвинувачення в організації і підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок («справа Тихановського»). Сам політтехнолог заявляв, що не був консультантом Сергія Тихановського і ніколи не працював на нього.

Віталій Шкляров - уродженець Гомеля, він позиціонує себе як «американського, німецького та російського політичного консультанта, політтехнолога, радника виборчих кампаній: Барака Обами, Берні Сандерса, Ангели Меркель, Ксенії Собчак, Дмитра Гудкова».

Дружина Шклярова - громадянка США, вона працює у посольстві в Києві. У Шклярова в зв'язку з цим є американський диппаспорт.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня у СІЗО КДБ Білорусі відбулася зустріч заарештованих опозиціонерів з Олександром Лукашенком, а 11 жовтня ввечері було звільнено двох з них - бізнесмена Юрія Воскресенського і директора мінського офісу IT-компанії PandaDoc Дмитра Рабцевіча, яким утримання під вартою замінили на домашній арешт.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз ввів персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: day.gudkov.ru