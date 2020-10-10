Лукашенко влаштував "круглий стіл" в СІЗО КДБ з арештованими опозиціонерами

Олександр Лукашенко провів у суботу в СІЗО КДБ зустріч із затриманими представниками Координаційної ради та об'єднаного штабу опозиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомив близький до його пресслужби Телеграм-канал "Пул Першого".

"Там (у СІЗО КДБ - ред.) він чотири з половиною години спілкувався з вищеназваними представниками, які перебувають у СІЗО. Мета президента - почути думки всіх", - інформує канал.

Зміст бесіди учасники спільним рішенням залишили в таємниці.

Водночас канал цитує слова Лукашенка, що "Конституцію на вулиці не напишеш".

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.