Боррель закликав владу Білорусі пустити керівників ОБСЄ для пошуку виходу з кризи

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм закликав владу Білорусі припинити репресії проти учасників протестів та прийняти спільний візит голови ОБСЄ від Албанії та керівника майбутнього головування ОБСЄ від Швеції для пошуку мирних шляхів виходу з кризи.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на інформацію, що оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Високий представник ЄС закликав владу Білорусі розпочати інклюзивний національний діалог. У цьому зв’язку він наголосив на підтримці з боку ЄС пропозиції Албанського головування ОБСЄ та майбутнього Шведського головування ОБСЄ (з 2021 року – ред.) сприяти діалогу в Білорусі шляхом спільного візиту, та закликав Білорусь прийняти цю пропозицію», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, високий представник ЄС обговорив з керівником зовнішньополітичного відомства Білорусі ситуацію, що склалася в країні після президентських виборів від 9 серпня. Він підтвердив позицію ЄС щодо розвитку подій в Білорусі, яка була висловлена вже неодноразово, зокрема, під час зустрічі лідерів ЄС на засідання Європейської Ради 1 жовтня поточного року.

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Боррель наголосив: ЄС очікує, що влада Білорусі зупинить насильство та репресії проти громадян, звільнить всіх затриманих учасників протестів та політичних в’язнів, поважатиме свободу медіа та громадянського суспільства.

Він висловив повну солідарність ЄС з Польщею та Литвою у зв’язку із безпідставною та прикрою вимогою влади Білорусі відвести послів цих країн та суттєво скоротити їх дипломатичні представництва в Мінську. Високий представник підкреслив, що ЄС має єдину позицію щодо подій в Білорусі, і спроби білоруської влади порушити таку єдність та зашкодити інтересам окремих країн-членів ЄС не матимуть успіху.

«Боррель підтвердив рішучу підтримку Євросоюзом незалежності та суверенітету Білорусі, законні вимоги народу Білорусі та повагу до їх прав та демократичного вибору, та підкреслив важливість збереження відкритими каналів комунікації», - йдеться у повідомленні.

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Як вже повідомляв Укрінформ, білоруська влада 2 жовтня висунула вимогу Польщі та Литві зменшити до 9 жовтня кількість свого дипломатичного персоналу, та відкликала послів Білорусі у Варшаві та Вільнюсі для консультацій. Низка країн на знак солідарності з Польщею та Литвою також відкликали своїх послів з Білорусі. Це Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Словаччина та щойно - Велика Британія.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. На виборах, які були проведені із грубими порушеннями, переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство та репресії проти учасників протестів. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Фото: College of Europe in Natolin