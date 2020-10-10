ЄС очікує від Лукашенка входження у національний діалог з врегулювання в Білорусі

Євросоюз не визнає Олександра Лукашенка легітимним переможцем на президентських виборах в Білорусі, але все ще очікує, що він може долучитися до національного діалогу з врегулювання поточної політичної кризи в цій країні.

Про це у п'ятницю напередодні Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка 12 жовтня вперше з початку пандемії відбудеться в «фізичному» форматі у Люксембурзі, на правах анонімності заявив високопоставлений представник ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розглядаємо ситуацію в Білорусі як процес, оцінюємо, як вона розвивається. Ми очікуємо від Олександра Лукашенка – входження у цей національний діалог, який є єдиною можливістю вийти з поточної кризи. Тож ми будемо оцінювати, чи вже заслуговує він (Лукашенко) бути включеним до списку санкцій. Це питання зараз знаходиться у постійному перегляді», - зауважив європейський дипломат.

Він повідомив, що навряд чи санкції проти Олександра Лукашенка можуть бути застосовані наступного понеділка, оскільки необхідні для цього правові процедури не можуть бути виконані протягом такого короткого часу.

Європейський представник назвав «дуже ймовірним» прийняття окремої резолюції Ради ЄС щодо ситуації в Білорусі, де Євросоюз ще раз наголосить на невизнанні легітимності Олександра Лукашенка.

«Ми не вважаємо його законим переможцем виборів. Документ, якщо буде прийнятий, закликатиме до захисту прав людини, припинення насильства, затримань та арештів людей за висловлювання політичної волі. Буде уточненим також список санкцій – ми розширимо перелік осіб і установ, на яких поширюватимуться обмежувальні заходи», - повідомив він.

Він окремо наголосив, що європейська сторона все ще розраховує на початок національного діалогу за посередництва ОБСЄ, який дозволить знайти вихід з поточної політичної кризи в Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.