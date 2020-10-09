Конституційна реформа при владі Лукашенка неможлива - Тихановська
Як передає Укрінформ, коментар Тихановська оприлюднила її пресслужба.
«Режим вкотре показав, що його слова нічого не значать. Він заявляв про готовність провести конституційну реформу - але натомість сьогодні було затримано Анатолія Лебедька, який координував роботу Громадської конституційної комісії ... Його затримання показало: ніяка конституційна реформа при владі Лукашенка неможлива», - сказала Тихановська.
Вона додала, що тільки кілька днів тому призначила Лебедька своїм представником по роботі над конституційною реформою.
«Він усвідомлював ризик, на який йде, залишаючись у Білорусі, але навіть не розглядав варіант виїзду з країни. Як і Марія Колеснікова, він прийняв рішення залишатися і працювати в Білорусі », - додала лідер білоруської опозиції.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що потрібно внести зміни до Конституції.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.
Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
Фото: Arturas Morozovas / Getty Images