Конституційна реформа при владі Лукашенка неможлива - Тихановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що арешт Анатолія Лебедька, який координував роботу Громадської конституційної комісії, говорить про неможливість проведення конституційної реформи, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко.

Як передає Укрінформ, коментар Тихановська оприлюднила її пресслужба.

«Режим вкотре показав, що його слова нічого не значать. Він заявляв про готовність провести конституційну реформу - але натомість сьогодні було затримано Анатолія Лебедька, який координував роботу Громадської конституційної комісії ... Його затримання показало: ніяка конституційна реформа при владі Лукашенка неможлива», - сказала Тихановська.

Вона додала, що тільки кілька днів тому призначила Лебедька своїм представником по роботі над конституційною реформою.

«Він усвідомлював ризик, на який йде, залишаючись у Білорусі, але навіть не розглядав варіант виїзду з країни. Як і Марія Колеснікова, він прийняв рішення залишатися і працювати в Білорусі », - додала лідер білоруської опозиції.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що потрібно внести зміни до Конституції.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Arturas Morozovas / Getty Images