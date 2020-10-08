Москва може спробувати затримати Тихановську по лінії Інтерполу — Лінкявічус

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вважає, що треба спостерігати, чи не спробує Москва затримати лідера опозиції Білорусі Світлану Тихановську міжнародними каналами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал литовського телерадіомовлення LRT.

«Цим (оголошенням Тихановської в розшук - ред.) цілком чітко сказано, що вона буде затримана, якщо поїде не тільки в Білорусь, а і в Росію, а, можливо, Росія спробує зробити це, як вона любить, каналами Інтерполу», - сказав Лінкявічус.

Він додав, що такими діями Росія як і раніше намагається скомпрометувати білоруську координаційну раду.

Учора Лінкявічус вже висловлював здивування з приводу того, що Світлану Тихановську згідно з базою МВС Росії оголосили в міждержавний розшук.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Пул Первой