Москва може спробувати затримати Тихановську по лінії Інтерполу — Лінкявічус
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал литовського телерадіомовлення LRT.
«Цим (оголошенням Тихановської в розшук - ред.) цілком чітко сказано, що вона буде затримана, якщо поїде не тільки в Білорусь, а і в Росію, а, можливо, Росія спробує зробити це, як вона любить, каналами Інтерполу», - сказав Лінкявічус.
Він додав, що такими діями Росія як і раніше намагається скомпрометувати білоруську координаційну раду.
Учора Лінкявічус вже висловлював здивування з приводу того, що Світлану Тихановську згідно з базою МВС Росії оголосили в міждержавний розшук.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.
Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
Фото: Пул Первой