Тихановську оголосили в розшук у Росії

Світлану Тихановську оголошено в міждержавний розшук згідно з базою МВС Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Новая газета».

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - зазначено в базі.

Російські ЗМІ повідомляють з посиланням на джерело, що в розшук Тихановську було оголошено в Білорусі, але він також здійснюватиметься і в Росії, так як мова йде про міждержавний розшук.

Як повідомлялося, сьогодні Світлана Тихановська зустрілася в Берліні з віцеканцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також дала пресконференцію, вчора - були переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Телеграм Світлани Тихановської