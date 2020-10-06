Тихановська вважає, що більшість згодна «відпустити» Лукашенка, якщо він просто піде

Екскандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська на брифінгу для німецьких і міжнародних ЗМІ напередодні візиту в Берлін висловила свої погляди як «національного лідера» на майбутнє Олександра Лукашенка.

Її відповіді на запитання журналістів наводить ТГ-канал «Світлана Тихановська», передає Укрінформ.

«Як національний лідер я мушу прийняти рішення, яке вплине на історію країни. З цього приводу є різні думки. Багато хто хоче, щоб його (Лукашенка - ред.) судили. Але я думаю, що більшість просто дадуть йому піти, якщо він дасть нам спокій. Я вважаю, питання потребує діалогу», - сказала Тихановська.

При цьому вона наголосила, що наполягає «на своїй перехідній ролі» і не планує для себе політичного майбутнього.

Тихановська також заявила, що спілкується з білоруськими робітниками і точно знає, що їх протест триває. Але через тиск влади його формат видозмінився - тепер це «італійські страйки».

Напередодні в понеділок Тихановська прибула до Берліна. Офіційний представник федерального уряду Штеффер Зайберт заявив, що канцлер ФРН Ангела Меркель своєю зустріччю зі Світланою Тихановською хоче показати свою підтримку білорусам. Повідомляється, що з Тихановською в середу в Берліні зустрінеться також міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Останніми днями вона відвідує європейські столиці і зустрічається з політиками ЄС.

Фото: Пул Первой