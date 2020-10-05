Меркель зустріччю з Тихановською хоче засвідчити підтримку білорусам - Берлін

Канцлер ФРН Ангела Меркель своєю зустріччю зі Світланою Тихановською хоче засвідчити свою підтримку білорусам.

Про це сказав офіційний представник федерального уряду Штеффер Зайберт на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами речника, глава німецького уряду прийме Тихановську як «провідну та ключову фігуру білоруської опозиції і всіх, хто на вулицях виступає проти фальсифікації виборів і насильства».

Зайберт не став коментувати, які питання планується порушити на цій зустрічі, що відбудеться 6 жовтня у Берліні, але додав, що Меркель радіє майбутній зустрічі.

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Речник уряду зазначив, що влада ФРН має тверде переконання, що серпневі вибори у Білорусі не були проведені у відповідності до демократичних стандартів. У Німеччині також надзвичайно вражені мирними протестами за участю сотень тисяч білорусів і особливо роллю жінок, сказав речник.

При цьому він висловив переконання, що приховати правду про репресії в республіці не вдасться - навіть попри намагання Олександра Лукашенка за допомогою відкликання акредитацій журналістів замовчати критичні повідомлення.

Зазначається, що з Тихановською у Берліні в середу зустрінеться також міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Останніми днями вона відвідує європейські столиці та зустрічається з політиками ЄС.