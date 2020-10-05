Протести у Білорусі: ЗМІ нарахували вже щонайменше 13,5 тисячі затримань

У Білорусі за час президентської кампанії і протестів проти фальсифікації виборів було заарештовано щонайменше 13 550 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Наша Ніва з посиланням на дані МВС Білорусі та правозахисників.

Повідомляється, що пік затримань припав на 9-12 серпня, коли, за даними МВС, було затримано понад 6700 осіб. Журналісти наголошують, що відомство не надало точних цифр на ті дні.

За даними МВС Білорусі, під час недільних акцій 4 жовтня затримано 317 осіб. До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих поміщено 258 осіб.

Серед затриманих 4 жовтня - 16 журналістів.

«Вчора в країні зафіксовано 10 протестних акцій. В усіх обласних центрах, за винятком столиці, вони були нечисленні (від 20 до 100 осіб)... Загальна кількість учасників протесту (в Мінську - ред.) становила близько 10 тисяч осіб», - йдеться у повідомленні речника МВС Білорусі Ольги Чемоданової.

Водоночас зазначалося, що, за інформацією журналістів, кількість учасників недільного маршу в столичному Мінську перевищила кількість демонстрантів минулої неділі, коли їх було близько 100 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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