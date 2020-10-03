У Білорусі затримали головреда «Сильних новин»

У білоруському місті Гомель затримали головного редактора видання «Сильні новини» Анну Якштас та її чоловіка Дениса, який також працює в редакції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Офіційний представник УВС Гомельського облвиконкому Віталій Пристромов заявив, що їх затримали в рамках адміністративного процесу. Деталі не уточнюються.

У журналістів вилучили всю комп'ютерну техніку. Як зазначає Nexta, дома залишилися діти.

Портал «Сильні новини» позиціонує себе як найбільш відвідуваний регіональний сайт Білорусі, який висвітлює опозиційні акції проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Фото: gomel.today