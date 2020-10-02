Білорусь позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС Білорусі.

Повідомляється, що нове положення про порядок акредитації у Білорусі журналістів іноземних ЗМІ передбачає подачу документів в електронному форматі, скорочення термінів розгляду заявок з 20 до 5 днів для тимчасової акредитації та з 60 до 30 днів для постійної, а також врегулювання роботи фрілансерів в інтересах зарубіжного ЗМІ.

У МЗС Білорусі нагадали, що інформаційний суверенітет Білорусі є важливим елементом безпеки.

"У ситуації, що складається, ми змушені реалізувати своє суверенне право та застосувати необхідні захисні заходи, зокрема - у вигляді нових норм положення", - заявили у МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, «Білоруська асоціація журналістів» (БАЖ) зазнала, що у вересні правоохоронці затримали 60 журналістів, які висвітлювали протести в країні.

Всього цього року БАЖ зафіксувала 344 випадки репресій стосовно журналістів у Білорусі.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.