У Білорусі анонсували марш за звільнення політв'язнів

У Білорусі оголосили в неділю марш за звільнення політв'язнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє опозиційний телеграм-канал NEXTA Live.

«Люди в катівнях - не розмінні монети, це наші друзі, колеги і співвітчизники. Ми їх не забули і вимагаємо звільнення всіх політичних в'язнів», - йдеться в анонсі.

Згідно з попереднім планом, 4 жовтня в Мінську білорусів закликають зібратися о 14:00 в центрі в районі стели «Мінськ - місто-герой».

У Жодино, Барановичах та інших містах Білорусі на 14:00 також плануються марші до СІЗО.

Організатори нагадали, що за даними правозахисників, з початку виборчої кампанії в країні заведено понад 250 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їх штабів і учасників мирних акцій протесту.

За ґратами досі перебувають політики Микола Статкевич, Павло Северинець, блогери Сергій Тихановський, Ігор Лосик, альтернативний кандидат в президенти Віктор Бабарико, члени Координаційної ради Марія Колесникова, Максим Знак, Ілля Салей, а також десятки громадських активістів, блогерів і просто небайдужих білорусів.

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Як уже повідомляв Укрінформ, після президентських виборів у Білорусі від 9 серпня в країні почалися масові протести проти допущених фальсифікацій, на які влада відповіла жорстокими репресіями. Більшість демократичних країн світу засудили насильство чинного режиму Білорусі проти власного народу, фальсифікацію результатів виборів і не визнали легітимність Олександра Лукашенка, якого підконтрольні виборчі органи оголосили переможцем.

Рада Міністрів ЄС із закордонних справ, яка кілька днів тому розглянула питання про запровадження санкцій проти режиму Лукашенка, не змогла прийняти консенсусне рішення внаслідок окремої позиції Кіпру, який пов'язав питання введення санкцій проти білоруських чиновників з обмежувальними заходами ЄС проти Туреччини у зв'язку з бурінням у виключній економічній зоні Кіпру. Як зазначив після такого розвитку Високий представник ЄС Жозеп Боррель, ставкою в питанні про запровадження білоруських санкцій є авторитет і дієздатність всього Євросоюзу.

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Євросоюз під час дискусії в четвер на Спеціальному засіданні Європейської Ради прийняв політичне рішення про застосування санкцій у зв'язку з ситуацією в Білорусі і затвердить такі санкції найближчим часом за письмовою процедурою.

Фото: TUT.BY