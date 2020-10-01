Сейм Латвії не визнав Лукашенка легітимним

Парламент Латвії ухвалив сьогодні заяву «Про легітимність мандату президента Республіки Білорусь», яка не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом країни.

Документ опублікований на сайті Сейму.

«Знову підкреслюючи, що президентські вибори, які пройшли 9 серпня в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими, Латвія не визнає опубліковані білоруською владою результати виборів і вказує на те, що мандат, заснований на цих результатах, не може вважатися отриманим демократичним шляхом і легітимним», - йдеться в заяві.

Документ був розроблений після «інавгурації» Лукашенка, що відбулася 23 вересня і яка до останнього трималася в секреті. Під час церемонії т.зв. інавгурації Лукашенко приніс присягу на шостий термін повноважень, що ще більше посилило політичну кризу в Білорусі.

Сейм підкреслює, що в білоруській столиці Мінську та інших містах по всій країні тривають широкомасштабні мирні акції протесту, незважаючи на репресії та насильство з боку білоруської влади щодо демонстрантів і представників політичної опозиції.

Тим самим білоруси демонструють запит на дотримання демократичних прав і повагу основних свобод і прав людини, підкреслюється в документі. Парламент також вказує на ряд невідповідностей процедури інавгурації Лукашенка чинним в Білорусі законам.

У проекті заяви рішуче засуджуються дії влади Білорусі проти мирних демонстрантів і жорстокі репресії, включаючи необґрунтовані переслідування і навіть катування протестувальників, звичайних перехожих, журналістів та інших представників громадськості під час мирних масових протестів після президентських виборів.

У документі міститься заклик до білоруської влади негайно припинити насильство, репресії та інші порушення прав людини щодо білоруського народу.

Парламент Латвії також закликає до негайного введення всеосяжного, ефективного та своєчасного режиму санкцій ЄС, який дозволив би залучити до відповідальності будь-яку особу або структуру, винних у серйозних порушеннях прав людини і зловживанні владою в Білорусі.

Сейм висловлює непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності Республіки Білорусь та її народу.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявляв, що інавгурація Лукашенка не робить того легітимним президентом Білорусі.

Країни Балтії при цьому вже заборонили в'їзд Лукашенку і низці осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протесту.

Європарламент оголосив, що не вважатиме Олександра Лукашенка президентом з 5 листопада, коли закінчується термін його нинішніх повноважень, а також закликав ввести санкції щодо тих, хто несе відповідальність за фальсифікацію виборів і репресії.

Сімнадцять країн-учасниць ОБСЄ заявили про запуск механізму, який дозволяє відправити в Республіку Білорусь експертів для розслідування порушень прав людини до, під час і після президентських виборів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.