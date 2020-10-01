МЗС категорично відкидає звинувачення про втручання у внутрішні справи Білорусі

Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення білоруської сторони у нібито втручанні у внутрішні справи Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Україна категорично відкидає звинувачення білоруської сторони у нібито втручанні України у внутрішні справи Білорусі, а у помітній останнім часом відчайдушній риториці білоруських чиновників вбачає, на жаль, притаманний МЗС Росії епістолярний жанр", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Раніше Посольство Білорусі в Україні заявило у Фейсбуці, що Білорусь вважає поведінку України недружньою, і звинуватило у втручанні у внутрішні справи країни з метою вплинути на вибір білоруського народу.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 30 вересня заявив, що Україна після завершення п'ятирічної каденції Олександра Лукашенка офіційно не вказуватиме його посаду, а тільки ім'я.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала всі країни визначитися у своєму ставленні до чинного президента країни Олександра Лукашенка після 5 листопада, коли закінчується термін його п'ятирічної каденції.

Водночас Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього вона була змушена виїхати до Вільнюса.