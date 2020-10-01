МЗС висловило протест Білорусі через контакти з окупаційною владою Криму

Міністерство закордонних справ України висловило протест Білорусі у зв’язку з участю представника окупаційної влади Криму у Форумі регіонів Білорусі та Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"1 жовтня до МЗС України був запрошений радник-посланник Посольства Республіки Білорусь в Україні (у зв’язку з відсутністю посла РБ у Києві) для надання пояснень у зв’язку з участю у VII Форумі регіонів Білорусі та РФ представника російської окупаційної адміністрації В.Константінова (у форматі відеоконференції). Україна вважає неприпустимими такі недружні кроки білоруської сторони, які ставлять під сумнів приналежність до України тимчасово окупованої Росією АР Крим і м.Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представник Посольства Білорусі у відповідь запевнив, що офіційна позиція Білорусі на підтримку територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах жодним чином не змінилася.

Як поінформували в українському зовнішньополітичному відомстві, у ході зустрічі було також порушено питання щодо недружнього інциденту із зупинкою та доглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на українсько-білоруському кордоні.

"МЗС України досі не отримало офіційних роз’яснень Мінська щодо цього інциденту", - зазначається у повідомленні.

Українські дипломати також висловили занепокоєння у зв’язку з продовженням репресій проти учасників мирних протестів в Білорусі.

"Дотримання норм міжнародного права і основоположних прав людини є невід’ємною складовою міждержавних відносин України з будь-якою іншою державою", - акцентували у зовнішньополітичному відомстві.