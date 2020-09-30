Київ після завершення повноважень Лукашенка не вказуватиме його посади – Кулеба

Україна після завершення п'ятирічної каденції Олександра Лукашенка офіційно не зазначатиме його посади, а лише ім'я.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 30 вересня у відповідь на запитання, як офіційний Київ називатиме Лукашенка після завершення терміну його президентських повноважень, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Коментуючи озвучені журналістом варіанти, дипломат зауважив, що "незаконно обраний" чи "нелегітимний" президент - це прекрасні формулювання для медіа і постів у Фейсбуці.

"Але ви запитуєте про офіційну позицію, я вам відповідаю: офіційна позиція - Олександр Лукашенко", - сказав Кулеба.

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Як повідомлялося, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала всі країни визначити, як вони будуть ставитися до чинного президента країни Олександра Лукашенка після 5 листопада, коли завершується термін його п'ятирічної каденції.

Водночас Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього вона була змушена виїхати до Вільнюса.