ЄС увів у дію санкції проти 40 чиновників Білорусі

Європейський союз ввів у дію санкції проти чиновників Білорусі, що були погоджені раніше. Санкції почнуть діяти від завтра.

Про це на прес-конференції 2 жовтня заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Від завтра санкції набудуть чинності", - сказав він.

У списку - імена 40 білоруських чиновників.

За словами Мішеля, до списку не ввійшов президент Білорусі Олександр Лукашенко, оскільки Брюссель має намір "продовжувати діалог з Мінськом".

Як повідомлялося, в ЄС підготували санкційний список з 40 осіб та установ Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та насильства щодо демонстрантів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.